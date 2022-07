Il Secolo XIX - Il Napoli segue un centrale dello Spezia per il futuro

Qualora dovesse confermarsi anche a livello internazionale, dove ha già esordito in nazionale, ecco che le big italiane e non solo potrebbero bussare

Dopo una grande stagione disputata davanti alla difesa per intuizione di Thiago Motta, Jakub Kiwior è pronto a prendere in mano la difesa dello Spezia sotto la gestione Luca Gotti. Come scrive il Secolo XIX, il difensore polacco ha attirato l'attenzione di Napoli e Milan, che lo seguono con particolare attenzione, ma in estate il centrale non partirà e verrà messo alla prova nel Mondiale di Qatar. Qualora dovesse confermarsi anche a livello internazionale, dove ha già esordito in nazionale, ecco che le big italiane e non solo potrebbero bussare con più vigoria alla porta dello Spezia.