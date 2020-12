Il Secolo XIX - Samp, serve una punta: si pensa a Llorente per gennaio

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio ai blucerchiati con il titolo seguente: "A Ranieri serve una punta, la Sampdoria ripensa a Llorente". L'ultima idea del presidente Ferrero, su suggerimento del tecnico, è l'ariete basco. L'allenatore per completare la rosa continua a chiedere un centravanti di peso e Llorente è un'occasione visto che al Napoli rientra pochissimo nei piani di Gattuso. L'agente italiano, Busardò, può essere un alleato, ma la concorrenza di Benevento, Atletico Madrid e Athletic Bilbao è agguerrita e non sarà facile.