Il Secolo XIX - Zanoli-Genoa, non è finita: il terzino spinge, trattativa riaperta

Il Napoli blocca Alessandro Zanoli, che ha convinto Rudi Garcia, ma il Genoa continua a premere e riapre una trattativa che sembrava chiusa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli blocca Alessandro Zanoli, che ha convinto Rudi Garcia, ma il Genoa continua a premere e riapre una trattativa che sembrava chiusa. Lo racconta il Secolo XIX, che spiega come la volontà del terzino, che vorrebbe giocare con più libertà e che a Napoli rischia di essere chiuso da Di Lorenzo, potrebbe cambiare le carte in tavola e riaprire una pista che sembrava ormai tramontata.

Il Genoa attende, prende tempo e fa sapere al Napoli di poter aspettare ancora qualche giorno prima di virare su un altro obiettivo. Zanoli vorrebbe tornare a Genova, sponda rossoblù, e mettersi ancora in mostra in Serie A con più libertà, per poi tornare in azzurro con più conoscenza tra un anno. Il Napoli ragiona e presto prenderà una decisione definitiva.