Kiss Kiss - Allegri direbbe "nì" al Napoli, oltre a Juric piace anche Italiano

Allenatore cercasi, a quanto pare, con Gattuso in bilico. Per la redazione di Kiss Kiss Napoli, il tecnico calabrese, al momento, resta al suo posto. Per il futuro, piacciono Juric ma anche Italiano. Allegri, invece, direbbe "nì" al Napoli. De Laurentiis sfoglia la margherita ma al momento dà fiducia a Gattuso.