Kiss Kiss - Cavani-Salernitana, voci confermate: la richiesta fatta dal Matador a Iervolino

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' tutto vero, la Salernitana tenta il gran colpo, Edinson Cavani a parametro zero. C'è un grosso ostacolo: l'aspetto economico. L'attaccante uruguagio, infatti, secondo quanto riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, chiede uno stipendio da 5 milioni per le prossime tre stagioni, troppi per una squadra che si è appena salvata.