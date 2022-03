Kiss Kiss - In dirittura il terzino Olivera: sarà il primo colpo della prossima estate

Si muove il mercato del Napoli con diverse operazioni già impostate per la prossima stagione

Si muove il mercato del Napoli con diverse operazioni già impostate per la prossima stagione. Tra queste, si segnala quella per portare in azzurro a giugno Mathias Olivera, terzino sinistro del Getafe. La redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che sarà lui il primo colpo per la prossima stagione. Sul giocatore in passato si era mossa anche la Juventus, ma il Napoli tratta da tempo col club spagnolo e sta chiudendo per regalare a Spalletti l'erede di Ghoulam.