Kiss Kiss - Non solo Sinatti e Calzona: ci sarà un terzo ritorno

Rivoluzione per il Napoli, al momento sono tornati vecchi personaggi, come Sinatti e Calzona, ma i ritorni potrebbero aumentare. Secondo quanto riferito dalla radio ufficiale, infatti, potrebbe tornare a Napoli anche Beppe Santoro, che aveva già lavorato in azzurro ai tempi di Mazzarri prima di seguirlo all'Inter e al Torino. Santoro tornerebbe come team manager azzurro.