Kiss Kiss - Orsolini piace da due anni, ma trattativa difficile: i motivi

Riccardo Orsolini, esterno destro del Bologna, è stato accostato al Napoli come possibile idea in caso di addio di Politano. La redazione di Kiss Kiss Napoli, però, fa sapere che il calciatore, pur essendo apprezzato da un paio di anni dalla società, non è tra le priorità di questo momento. Inoltre non sarà così facile, a quanto pare, strapparlo al Bologna in questa sessione estiva. Inoltre al momento il club azzurro non intende privarsi di Politano.