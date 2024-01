Kiss Kiss - Perez-Napoli saltata per Ostigard: il Napoli ha blindato il difensore

Arrivano conferme da diverse fonti: Perez-Napoli è un affare che non si farà.

TuttoNapoli.net

Arrivano conferme da diverse fonti: Perez-Napoli è un affare che non si farà. Emergono dettagli nuovi sull'interruzione della trattativa per portare in azzurro l'argentino classe 2000. Secondo quanto scrive la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, la trattativa è saltata per la volontà del club di trattenere Ostigard: "Napoli: trattativa saltata, l'Udinese voleva Ostigard, ma il club azzurro ha blindato il difensore norvegese" si legge sul profilo X della radio.