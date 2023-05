Kiss Kiss - Spalletti, c'è una novità importante sul suo futuro a Napoli

Dalla redazione di Kiss Kiss Napoli arrivano importanti novità sul futuro a Napoli di Luciano Spalletti

Dalla redazione di Kiss Kiss Napoli arrivano importanti novità sul futuro a Napoli di Luciano Spalletti. A quanto pare, il tecnico azzurro ha già espresso la sua volontà e non vuole che a trattare per lui siano procuratori o avvocati, è lui che parla direttamente con De Laurentiis. Per ora c'è un dialogo diretto in prima persona in attesa di novità.