KK - Conte ancora in cima alla wishlist di ADL: l'alternativa è in uscita da una big

Fino a fine stagione si dovrebbe arrivare con Walter Mazzarri, scelto a novembre da Aurelio De Laurentiis come traghettatore della squadra campione d'Italia, con l'idea di ricominciare con un nuovo progetto direttamente l'estate prossima, quando sarà scelto l'allenatore su cui fondare le basi dello stesso. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis continua a esserci Antonio Conte.

Il tecnico salentino non ha ancora deciso da dove ripartire e non lo farà prima del termine di questa stagione. Sulle sue tracce c'è anche il Milan, ma - le parole del direttore Valter De Maggio - ancora non c'è nulla di compiuto. Per il Napoli un'alternativa a Conte potrebbe essere Stefano Pioli, in uscita proprio dalla società rossonera.