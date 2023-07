KK - Di Lorenzo rinnoverà: il capitano può restare addirittura fino al 2029

Giovanni Di Lorenzo a vita a Napoli? Sì, probabile. Come confermato da Radio Kiss Kiss Napoli, il rinnovo è ben impostato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Di Lorenzo a vita a Napoli? Sì, probabile. Come confermato da Radio Kiss Kiss Napoli, il rinnovo è ben impostato. Non c'è dubbio che il capitano resterà in azzurro, in questi giorni con Mario Giuffredi - sbarcato a Dimaro - si discute solo della durata, non delle cifre: o ci sarà un prolungamento per quattro anni più uno opzionale o cinque anni con un altro opzionale. Di Lorenzo, dunque, potrebbe restare addirittura fino al 2029.