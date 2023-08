KK - Gaetano all'Empoli? Dal club smentiscono: "Mai trattato, per ora non è obiettivo"

Quale futuro per Gianluca Gaetano? Il centrocampista classe 2000 è appetito da Frosinone, Parma e si credeva anche dall'Empoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale futuro per Gianluca Gaetano? Il centrocampista classe 2000 è appetito da Frosinone, Parma e si credeva anche dall'Empoli. Dalla società toscana, però, non confermano l'interesse: "Non abbiamo mai trattato Gaetano. Per il momento non è un nostro obiettivo", le parole dall'interno del club riportate da Radio Kiss Kiss Napoli.