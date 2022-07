KK - Gaetano vuole giocarsi le sue chance al Napoli: decide Spalletti

Nel caso in cui non ci fosse spazio, secondo Spalletti, il centrocampista classe 2000 proverà ad andare alla Cremonese



Gianluca Gaetano vorrebbe restare al Napoli a giocarsi le sue chance, si è messo a disposizione per fare più ruoli. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che racconta però come nel caso in cui non ci fosse spazio, secondo Spalletti, il centrocampista classe 2000 proverà ad andare alla Cremonese.