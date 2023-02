KK - Già scelto il portiere del futuro se arrivasse offerta super per Meret

Si è appena concluso il mercato invernale ma, come spesso sottolinea De Laurentiis, il mercato è sempre aperto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è appena concluso il mercato invernale ma, come spesso sottolinea De Laurentiis, il mercato è sempre aperto e la redazione di Kiss Kiss Napoli spiega che sul taccuino del ds Giuntoli in questi giorni c'è finito Guglielmo Vicario. Il portiere dell'Empoli è in cima alla lista di portieri da sondare qualora arrivasse un'offerta per Meret in estate.