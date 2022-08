KK - Giuntoli ha detto un'amabile bugia su Navas: le ultime

Ieri Giuntoli ha raccontato che "siamo in alto mare" per il portiere costaricano, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli si è trattata di un'amabile bugia.

Il Napoli proverà con tutte le sue energie il colpo Keylor Navas. Ieri Cristiano Giuntoli ha raccontato che "siamo in alto mare" per il portiere costaricano, ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli si è trattata di un'amabile bugia. "Non è vero che si è in alto mare, l'estremo difensore sta trattando la buonuscita dal PSG", riferisce il direttore Valter De Maggio.