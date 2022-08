KK - Intreccio Ronaldo-Osimhen: il Man United pagherebbe 75% ingaggio

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United? Una clamorosa idea, a dir poco complicata, a cui sta lavorando Jorge Mendes. Radio Kiss Kiss Napoli dà qualche dettaglio in più e fa sapere che per cedere il nigeriano il club azzurro chiede 130 milioni di euro ai Red Devils, che dovrebbero contribuire anche al 75% dell'ingaggio di CR7. Per Osimhen, invece, sarebbe pronto un ingaggio da 12 milioni, ma la sua voglia pare quella di rimanere in azzurro.