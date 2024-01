KK - Ipotesi Mourinho sulla panchina del Napoli: la posizione di ADL

Ieri dall'Inghilterra hanno raccontato di un incontro in programma tra il presidente azzurro e l'allenatore portoghese.

Nei giorni scorsi si è parlato di un contatto tra Aurelio De Laurentiis e Jorge Mendes, procuratore di José Mourinho, per un possibile approdo dello Special One sulla panchina del Napoli. Ieri dall'Inghilterra hanno raccontato di un incontro in programma tra il presidente azzurro e l'allenatore portoghese. Radio Kiss Kiss Napoli oggi ha riportato la notizia proveniente dal Regno Unito, specificando però che il patron è molto cauto su questa ipotesi.