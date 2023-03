KK - Juan Jesus in scadenza: contatti in corso per rinnovo, ma ci sono 6 club interessati

Juan Jesus ha il contratto in scadenza. La redazione di Kiss Kiss Napoli fa sapere che si sta parlando di un possibile rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

