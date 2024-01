KK - La confessione di Samardzic a un amico: "C'è un intoppo col Napoli ma si risolverà"

La prima scelta per il centrocampo del Napoli è Lazar Samardzic e il club azzurro ci sta lavorando a più non posso in questi giorni.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La prima scelta per il centrocampo del Napoli è Lazar Samardzic e il club azzurro ci sta lavorando a più non posso in questi giorni. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, c'è stato nelle ultime ore un intoppo legato ai diritti d'immagine, un ostacolo comunque non insormontabile. L'emittente radiofonica, tramite la voce del direttore Valter De Maggio, fa sapere che il centrocampista dell'Udinese avrebbe confessato a un amico della presenza di tale intoppo ma anche che è sicuro che tutto si risolverà. Di conseguenza - prosegue ancora il giornalista - presto il serbo diventerà un nuovo calciatore del Napoli.