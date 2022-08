KK - Napoli e Sassuolo più vicini per Raspadori: "La sensazione è che l'affare si farà"

L'attaccante classe 2000 vuole trasferirsi in azzurro e ha già un accordo per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

Si sta assottigliando la distanza tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, col passare delle ore le posizioni di De Laurentiis e Giuntoli e Carnevali si avvicinano, anche perché l'attaccante classe 2000 vuole trasferirsi in azzurro e ha già un accordo per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. "La sensazione è che l'affare si farà", conclude l'emittente ufficiale.