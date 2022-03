KK - Napoli lavora al futuro: Juan Jesus rinnova e Anguissa sarà riscattato

GIOVANILI PRIMAVERA, 2-2 IN TRASFERTA A PESCARA: ANCORA DOPPIETTA PER AMBROSINO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A DA BOLOGNA - CONTATTI AVVIATI CON GATTUSO: PUÒ SOSTITUIRE ANCHE SUBITO MIHAJLOVIC In caso di divorzio anticipato tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic, il presidente degli emiliani Joey Saputo avrebbe già individuato in Gattuso il sostituto In caso di divorzio anticipato tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic, il presidente degli emiliani Joey Saputo avrebbe già individuato in Gattuso il sostituto