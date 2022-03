KK - Napoli su Berardi, ma è difficile trattare se il Sassuolo spara alto

Il Napoli si muove per il mercato estivo, tanti i profili monitorati, in tutti i ruoli, anche in attacco, con Insigne che saluterà a fine anno a zero

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli si muove per il mercato estivo, tanti i profili monitorati, in tutti i ruoli, anche in attacco, con Insigne che saluterà a fine anno a zero per trasferirsi al Toronto. La redazione di Kiss Kiss Napoli ribadisce che uno dei calciatori maggiormente seguiti è Domenico Berardi ma, è stato aggiunto durante Radio Goal, alle richieste attuali del Sassuolo, circa 40 milioni di euro, sarà difficile trattare. Il giocatore, però, resta nel mirino.