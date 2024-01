KK - Napoli su Pioli già la scorsa estate, spunta una telefonata di ADL: il retroscena

Stefano Pioli è uno dei nomi che Aurelio De Laurentiis tiene in considerazione in vista della prossima stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è uno dei nomi che Aurelio De Laurentiis tiene in considerazione in vista della prossima stagione, quando quasi certamente - a meno di miracoli - Walter Mazzarri non sarà più l'allenatore del Napoli. L'attuale tecnico del Milan sembra aver terminato il suo ciclo in rossonero e per questo potrebbe essere libero.

Lo ribadisce Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando anche un retroscena. Già la scorsa estate, dopo l'addio di Luciano Spalletti, il presidente azzurro aveva pensato a Pioli e gli aveva telefonato, esattamente il 29 maggio, per sondare il terreno. Ma l'ex Lazio e Fiorentina ha preferito rimanere nel sodalizio meneghino.