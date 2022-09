KK - Navas possibile e non va chiuso per forza entro oggi: lo scenario

Per Keylor Navas al Napoli ci sarebbe tempo anche oltre la deadline del mercato, fissata per oggi alle 20.

