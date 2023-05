KK - Nessun accordo Kim-Man United: per sostituirlo c'è Danso in pole (ma non solo)

Per sostituirlo - prosegue la radio ufficiale - il profilo in pole è quello dell'austriaco Danso, in forza al Lens, ma viene monitorato anche Scalvini

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Kim Min-jae è finito ormai da tempo nel mirino del Manchester United. Radio Kiss Kiss Napoli però fa sapere che non c'è nessun accordo tra le parti, sebbene il centrale sudcoreano sia allettato dall'idea di giocare in Premier League. Per sostituirlo - prosegue la radio ufficiale - il profilo in pole è quello dell'austriaco Danso, in forza al Lens, ma viene monitorato anche Scalvini dell'Atalanta.