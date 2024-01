KK - Non solo Samardzic: con l'Udinese si tratta anche per Pafundi

Fin qui Simone Pafundi ha trovato davvero poco spazio con l'Udinese: solo 7 minuti in campionato e altri 53 in Coppa Italia.

Fin qui Simone Pafundi ha trovato davvero poco spazio con l'Udinese: solo 7 minuti in campionato e altri 53 in Coppa Italia. Ed è per questo che presto il talento classe 2006 potrebbe lasciare il club bianconero, considerando che Gabriele Cioffi ha fatto capire che non lo fa giocare per scelta tecnica.

Nei giorni scorsi il giocatore è stato accostato alla Reggiana, club di Serie B in cui sicuramente giocherebbe, ma secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli il Napoli continua a tenerlo d'occhio. Pafundi piace da tempo alla società partenopea e nei discorsi con l'Udinese per Samardzic sarebbe stato toccato anche questo tema.