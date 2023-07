KK - Ottimismo sul rinnovo di Osimhen: Victor vuole restare, le ultime

I segnali sul rinnovo di Victor Osimhen ci sono, vanno nella direzione di una discussione che continuerà a essere serena.

I segnali sul rinnovo di Victor Osimhen ci sono, vanno nella direzione di una discussione che continuerà a essere serena. Le parti in causa stanno cercando di far trapelare il meno possibile, ma c'è moderato ottimismo sulla questione. Non c'è astio, non ci sono argomenti che potrebbero portare a un arenarsi della trattativa.

La volontà del calciatore farà la differenza e in questo momento, a quanto pare, è quella di restare. A riportarlo è Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.