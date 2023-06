KK - Otto giorni per pagare la clausola di Sousa: resistono tre alternative

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla questione allenatore nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato le ultime sulla questione allenatore nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Paulo Sousa ha una clausola rescissoria per liberarsi dalla Salernitana, ma dovrebbe essere il Napoli ad attivarla entro il 20 giugno, quindi nei prossimi otto giorni. Restano in piedi le ipotesi legate a Rudi Garcia e Christophe Galtier, secondo quello che mi dicono, e terrei in lista anche Roberto Mancini".