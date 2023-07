KK - Per Ambrosino si aprono le porte della A: piace a una neopromossa

Dopo una stagione trascorsa in prestito in Serie B, per Giuseppe Ambrosino potrebbero schiudersi le porte della Serie A.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopo una stagione trascorsa in prestito in Serie B, per Giuseppe Ambrosino potrebbero schiudersi le porte della Serie A. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante classe 2003, ex stella della Primavera, piace molto al Frosinone, squadra neopromossa in massima categoria.