KK - Pronto il primo colpo per Garcia: Maxime Lopez vuole solo Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo colpo di mercato del Napoli potrebbe essere Maxime Lopez. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui le parole del centrocampista del Sassuolo lasciano poco spazio all'immaginazione. C'è una squadra del Sud che lo entusiasma e questa non può che essere il Napoli. E' il nome più caldo per il centrocampo per sostituire Diego Demme, sempre più diretto verso l'Hertha Berlino.