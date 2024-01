KK - Simeone, nulla di concreto col Torino: la posizione del Napoli non è cambiata

L'emittente radiofonica, dicevamo, ha raccontato oggi che il Napoli non ha cambiato idea circa il futuro del giocatore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La posizione del Napoli in merito alle voci di mercato attorno a Giovanni Simeone non è cambiata. Negli ultimi giorni il Cholito, alla ricerca di maggiore spazio, è stato accostato - proprio per questa ragione - a diverse squadre, tra cui il Torino. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, però, non c'è nulla di concreto.

