KK su Dybala: "Molto difficile, per questo torna attuale un vecchio obiettivo"

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli il giornalista Valter De Maggio ha dichiarato: "Per Dybala è molto difficile. Il sogno c'è sempre, ma siccome il Napoli ha capito che non è facile dato che l'argentino vuole l'Inter...sono ripresi i contatti con l'Udinese per Deulofeu. Dybala non dico sia impossibile, ma quasi, dato che lui vuole l'Inter, aspetta Marotta, e in alternativa è affascinato dall'idea Roma per Mourinho".