KK - Veiga spinge, il Napoli prova a strappare prezzo migliore. Ma il Celta vuole la clausola

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Gabri Veiga ha già detto il suo ok al trasferimento, si sta trattando tra club. Il Napoli non vuole arrivare a pagare l'intera clausola rescissoria, si sta provando ad arrivare. Anche il Celta Vigo vorrebbe dire ai tifosi 'Noi lo vorremmo tenere, ma di fronte al pagamento della clausola non siamo più parte attiva'. Se non lo cedi per il valore della clausola invece ti attiri le critiche dei tifosi. Questione di giorni? Il mantra è: uno esce e l'altro entra".

