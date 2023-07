KK - Zanoli-Genoa, spunta un gentlemen's agreement: la richiesta di ADL

Il club azzurro vuole un gentlemen's agreement per farlo giocare quasi tutte le partite, in modo da riaverlo tra un anno col bagaglio d'esperienza giusto.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli con ogni probabilità cederà Alessandro Zanoli in questa sessione di mercato. In prestito, ovviamente, credendo molto nel talento del terzino classe 2000. Zanoli pare diretto al Genoa e Radio Kiss Kiss Napoli aggiunge un dettaglio interessante: il club azzurro vuole un gentlemen's agreement per farlo giocare quasi tutte le partite, in modo da riaverlo tra un anno col bagaglio d'esperienza giusto.