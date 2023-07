KK - Zielinski apre alla Lazio: se parte, due nomi in cima alla lista per la sostituzione

Non è un mistero che Piotr Zielinski sia il primo obiettivo della Lazio per il dopo Milinkovic-Savic.

Non è un mistero che Piotr Zielinski sia il primo obiettivo della Lazio per il dopo Milinkovic-Savic. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il centrocampista polacco ha aperto ad un passaggio alla corte di Maurizio Sarri e per l'eventuale sostituzione sarebbero due i nomi in cima alla lista del trio De Laurentiis-Meluso-Micheli: Lazar Samardzic dell'Udinese e Giovani Lo Celso del Tottenham.