KK - Zielinski e Zanoli via? Il Napoli ha già scelto i sostituti

Il mercato del Napoli non è ancora entrato nel vivo ma le idee sembrano essere decisamente chiare. Come riferito dalla redazione di Kiss Kiss Napoli infatti se dovesse partire Zielinski, destinazione Arabia, il sostituto dovrebbe essere Samardzic dell'Udinese, mentre se per Zanoli ci sarà un nuovo prestito il Napoli al suo posto andrà su Faraoni del Verona.