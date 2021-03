KKN - ADL ha già deciso, Gattuso via a prescindere: due nomi su tutti per sostituirlo

La crescita del Napoli nelle ultime partite non cambierà le cose: Rino Gattuso a fine stagione andrà via, a prescindere dalla posizione in classifica al termine del campionato. Lo conferma Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui le speranze che l'allenatore calabrese resti alla guida degli azzurri sono pari a zero. La decisione Aurelio De Laurentiis l'ha già presa: Ivan Juric e Vincenzo Italiano sono tra i candidati per la successione di Ringhio.