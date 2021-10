KKN - Ag. Insigne a Casa Inter per un'altra ragione: non va ricollegato a Lorenzo

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della notizia rilanciata oggi da La Gazzetta dello Sport circa la visita di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, a Casa Inter: "Il fatto che il procuratore di Insigne sia andato nella sede dell'Inter non vuol dire nulla perché all'Inter Pisacane ha anche D'Ambrosio, dunque è possibile che si siano incontrati per il suo assistito nerazzurro, non va per forza ricollegato ad Insigne", le sue parole nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.