KKN - Allegri il preferito di ADL, ma tutto dipende dal Real: tre le alternative, i dettagli

Il prossimo allenatore del Napoli è ancora un rebus, tanti i nom che si accostano alla panchina azzurra. Massimiliano Allegri resta in pole position. A sostenerlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il tecnico livornese ex Juventus resta il preferito di Aurelio De Laurentiis. Il problema principale resta il pressing del Real Madrid che, in caso di addio di Zidane, affiderà la panchina dei Blancos al tecnico italiano. Gli spagnoli, negli ultimi giorni, hanno intensificato i contatti con il Allegri. Sabato Allegri era a Roma per gli internazionali di tennis, ma in questo momento non si sbilancia e non parla. Real e Napoli le piste principali, molto defilata la Juventus e l’Inter in caso di addio di Conte.

LE ALTERNATIVE - L’alternativa ad Allegri resta Galtier del Lille. Oltre al francese, restano nel mirino azzurro Spalletti e Inzaghi della Lazio.