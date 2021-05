KKN - Allegri prima scelta: ADL ha già avanzato una proposta, la situazione

Massimiliano Allegri è la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. A ribadirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui il presidente azzurri avrebbe anche avanzato una proposta importante, vagliata con attenzione dall'allenatore toscano. In Italia il club azzurro è in pole, ma su di lui c'è anche il Real Madrid (e nessun altro club) e questo lui l'ha fatto sapere al patron. Se il Real Madrid però non dovesse prenderlo, il Napoli diventerebbe un'opzione concretissima.