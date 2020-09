KKN - Brusca frenata per Gervinho, ora il Benevento pensa a due azzurri: la situazione

In casa Benevento oggi c'è da registrare una brusca frenata nell'affare che avrebbe dovuto portare Gervinho nel Sannio. Per questo, stando a quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, potrebbero tornare di moda due azzurri per l'attacco giallorosso. Amin Younes e Adam Ounas, in uscita dal Napoli, farebbero al caso di Vigorito e Foggia e piacciono. Seguiranno aggiornamenti.