KKN - Caccia al difensore, si cerca un affare in stile Anguissa: l'identikit tracciato dal club

Dopo l'addio di Kostas Manolas, che si consumerà ufficialmente il 2 gennaio prossimo, Luciano Spalletti avrà soltanto tre difensori centrali in rosa. Il Napoli, dunque, sarà chiamato ad andare sul mercato per completare il reparto e rimpiazzare il greco. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, l'identikit tracciato dal club azzurro corrisponde ad un difensore di piede destro, da prendere con una formula in stile Anguissa, ossia prestito con diritto di riscatto.