KKN - Cessione Lozano improbabile: non ci sono offerte per il messicano

La cessione di Hirving Lozano in questa sessione di mercato è improbabile.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La cessione di Hirving Lozano in questa sessione di mercato è improbabile. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega che non sono pervenute offerte al Napoli per il calciatore messicano. Nessuna proposta, dunque, per il Chucky, per il quale a gennaio potrebbe riaprirsi l’ipotesi MLS con il Los Angeles FC.