KKN - Cheddira-Napoli, si proverà a chiudere entro stasera: i dettagli

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis si stanno confrontando su questa operazione di mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ore molto importanti per Walid Cheddira. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis si stanno confrontando su questa operazione di mercato. Ne stanno parlando direttamente senza coinvolgere i direttori sportivi di Napoli e Bari. Proveranno entro stasera a perfezionare la cessione di Cheddira al Napoli: il giocatore resterebbe a Bari per poi eventualmente arrivare a giugno. Sull’asse Bari-Napoli piace molto anche Elia Caprile, ma se ne riparlerà in estate.