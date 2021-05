KKN, De Maggio smentisce voci dalla Turchia: “Nessun accordo per Enzo Roco”

Nelle ultime ore, dalla Turchia, è arrivata un’indiscrezione di mercato che dava Enzo Roco come nuovo acquisto del Napoli. I colleghi turchi parlavano di accordo ormai raggiunto per il difensore cileno classe 1992, che addirittura sarebbe già in viaggio verso la Campania per definire gli ultimi dettagli. A smentire questa voce di mercato, è stato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio: “Smentisco questa voce dalla Turchia, non risulta alcun accordo tra il Napoli e questo difensore cileno, figuriamoci un suo viaggio qui a Napoli per definire gli ultimi dettagli”.