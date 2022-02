KKN, De Maggio smentisce voci dalla Turchia: “Nessun riscontro su Denayer al Napoli”

Nelle ultime ore sono rimbalzate alcune voci di mercato provenienti dalla Turchia che davano Jason Denayer vicino al Napoli. Il ventiseienne centrale belga è in scadenza con il Lione e il suo futuro è ancora da decifrare. A smentire questa voce di mercato, è stato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio: “Stanno girando diverse voci che accostano Denayer al Napoli. Noi stiamo lavorando su questa ipotesi ma al momento non stiamo ricevendo alcun riscontro in merito”.