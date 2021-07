KKN, De Maggio svela: “Spalletti voleva Ounas alla Roma, ora può far comodo”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha parlato del Napoli che si appresta a partire per il raduno di Dimaro e ha svelato un retroscena di mercato "Lo sapete che Luciano Spalletti voleva Adam Ounas quando era alla Roma? Qualche anno fa si parlò di uno scambio alla pari tra Ounas e Cengiz Under, ma poi non se ne fece più nulla ed il calciatore restò ancora al Napoli. Ora Spalletti lo allenerà e magari potrebbe fare comodo agli azzurri”.