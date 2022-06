KKN - Demme in uscita: il Napoli segue tre profili per sostituirlo

Diego Demme vorrebbe giocare di più, è in uscita dal Napoli e valuta eventuali scenari del mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Demme vorrebbe giocare di più, è in uscita dal Napoli e valuta eventuali scenari del mercato. Piace al Valencia di Gattuso, ma non solo. Il Napoli, intanto, sta vagliando i profili ideali in caso di addio. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, nel mirino ci sono i profili di Adrien Tameze, Nahitan Nandez e Mathias Svanberg.