KKN - Domani comincia l'era-Spalletti: prima volta a Castel Volturno per l'allenatore

Da oggi Luciano Spalletti non è più sotto contratto con l'Inter, pertanto la sua esperienza al Napoli può cominciare anche fattivamente, dopo l'ufficialità arrivata già tempo fa. Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che nella giornata di domani l'allenatore di Certaldo varcherà per la prima volta il cancello di Castel Volturno per un check sulle strutture, in attesa del raduno che comincerà la settimana successiva.